«Советский спорт» провел матчи между солдатами и звездами футбола в Сирии

Как пишет издание «Советский спорт», в Сирию прилетели легенды российского футбола - Роман Павлюченко, Евгений Алдонин, Дмитрий Ананко и Сергей Юран.

Футболистов привезли в Тартус и на российскую авиационную базу Хмеймим. Гости из России посетили важные объекты, а после сыграли товарищеские матчи с военнослужащими, находящимися в Сирии по контракту.

Евгению Алдонину путешествие понравилось. Он отметил хороший прием со стороны солдат. По завершении игр спортсмены раздавали автографы и фотографировались с военнослужащими. Футболисты передали защитникам отечества подарки, которые для них собрали сотрудники НКО Фонд поддержки детско-юношеских спортивных мероприятий «Галактика спорта» и благотворительного фонда социальных инициатив «Народное единство».

Роман Павлюченко признался, что он испытывал страх перед поездкой в страну, где идет война. Однако после матчей с солдатами он изменил свое отношение к путешествию.

По словам капитана футбольной команды сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» Евгения Амплеева, все солдаты были рады видеть звезд отечественного футбола и сыграть с ними.

Замкомандующий группировкой войск ВС РФ в Сирии по работе с личным составом Александр Манаков тоже положительно оценил приезд российских атлетов к солдатам. Для последних это очень много значит.

По мнению гендиректора издательского дома «Советский спорт» Игоря Молодцова, футбол имеет важное значение. Он нужен всегда. Эта игра способна объединить людей самых разных взглядов. Как и весь остальной спорт, футбол находится вне политики. Для военнослужащих матчи со звездами стали глотком свежего воздуха и весточкой из России.