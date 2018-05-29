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«Советский спорт» провел матчи между солдатами и звездами футбола в Сирии
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«Советский спорт» провел матчи между солдатами и звездами футбола в Сирии

Сегодня, 23:32Спорт
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