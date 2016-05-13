В Уфе спортсмены снова вышли на митинг

Он прошел в субботу, 27 мая, в Затоне.

Напомним, в апреле спортсмены уже выходили на митинг в Уфе. 27 мая в митинге вновь приняли участие представители нескольких федераций видов спорта, в том числе: карате, таэквондо, конного спорта, хоккея, конькобежного спорта и шорт-трека, а также других. Лейтмотив митинга был тот же: привлечь внимание чиновников и, главным образом главы региона Рустэма Хамитова, к проблемам башкирского спорта, и вновь прозвучал призыв перераспределить финансирование профессиональных клубов из госбюджета и госкорпораций в пользу более бедных видов спорта, а также детского и массового спорта.

Организаторам выделили площадку в сквере «Водник» в микрорайоне Затон. Это место находится далеко не в центре города, и обычно его дают различным оппозиционным партиям, чтобы удалить несогласных подальше. Один из организаторов митинга на этот счет заметил:

- Раз власти это сделали, значит, нас боятся, а стало быть, признают наличие проблем в нашем спорте. Думают, видимо, что отсюда нас никто не услышит и на митинг никто не придет.

На второй митинг спортсменов пришло более трехсот человек. Это больше, чем было на апрельской акции протеста. Лозунги на растяжках и транспарантах говорили о проблемах в сфере спорта: «Верните спорту стадион имени С. Юлаева», «Не уничтожайте спортивные школы!», «Рустэм Закиевич, детский спорт заждался Вашего внимания!», «С 1-го места опустились на 65-е».

- В 2011 году Башкортостан занимал первое место в стране по подготовке спортивного резерва, а сейчас почему-то мы на 65-ом месте, -прозвучало со сцены.

По мнению митингующих, местное министерство спорта и молодежной политики, не говоря о правительстве региона, этот факт признавать не хочет и что ли бы делать по выправлению ситуации не собирается. Сдвинуть вопрос с мертвой точки может лишь глава республики Рустэм Хамитов, до которого достучаться никак не удается.

На митинг пришел и министр критикуемого спортивного ведомства Андрей Иванюта. К своей чести, он не стал прятаться и уходить от вопросов журналистов. В частности, его спросили о том, как обстоят дела в республике с перераспределением выделяемых денег на профессиональный спорт в пользу массового. На что Андрей Иванюта ответил:

- Программы подготовлены, запущены. На сегодняшний день документы прошли согласование в нескольких министерствах. А сейчас находятся в министерстве финансов. Надеюсь, наш минфин нас поддержит и перераспределение средств состоится.

По итогам митинга инициативная группа спортсменов написала новую резолюцию и официальное письмо на имя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе – Михаила Бабича. В резолюцию вошли следующие пункты:

- Достойное финансирование массового и детского спорта Республики Башкортостан из средств госбюджета и госкорпораций;

- Увольнение из аппарата правительства РБ чиновников разрушающих спортивные федерации и назначение на их должности в качестве руководителей спорта грамотных, неравнодушных профессионалов, думающих о будущем подрастающего поколения;

- Отмена действия приказа ОД-66 от 17.02.2017 года «О прекращении действия государственной аккредитации Федерации хоккея РБ;

- Отмена действия приказа ОД-251 от 13.05.2016 года «О прекращении действия государственной аккредитации Федерации каратэ РБ»;

- Сохранение стадиона имени Салавата Юлаева (бывший стадион УППО); недопущение потери очередного спортивного объекта Уфы; дать возможность спортсменам и остальным гражданам вновь заниматься спортом на пустующем сегодня стадионе.

- Недопущение закрытия республиканских спортивных школ.

- Перевод спортивных школ Олимпийского резерва из ведения муниципалитетов под Министерство молодежной политики и спорта РБ;

- Рассмотрение вопроса о возрождении культурно-спортивных клубов по месту жительства.

- Организация встречи инициативной группы состоявшегося митинга с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым лично по озвученным на митинге проблемам и принятой резолюции.

Вот полная видеоверсия митинга.

Митинг в Уфе 27 мая 2017 года. Видео Видео: Youtube.com

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