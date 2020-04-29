Премьер-лига перенесла совещание клубов о возобновлении сезона с 30 апреля

Российская премьер-лига разослала 16 участникам чемпионата письмо, уведомив об отмене запланированного на 30 апреля общего собрания клубов. Об этом сообщает «Советский спорт».

Мероприятие перенесено «в связи с тем, что в ближайшее время ожидается принятие решения органами исполнительной власти и Российским футбольным союзом о возобновлении тренировочного процесса и рестарте сезона-2019/20».

О новой дате собрания будет сообщено дополнительно.

В то же время 30 апреля должно состояться общее собрание клубов ФНЛ. Скорее всего, на нем будет решено не доигрывать первенство-2019/20, однако при этом будет необходимо решить каким образом будет осуществлен командами с премьер-лигой.

В начале нынешней недели клубы РПЛ, проведя видеоконференцию, наметили ориентировочные сроки возобновления чемпионата России – с 21 по 28 июня.

Досрочное завершение сезона при этом не исключается. Напомним, что такое решение уже приняли в Бельгии, Нидерландах и Франции.