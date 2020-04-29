Правительство Испании разрешило спортсменам возобновить тренировки с 4 мая
29 апреля, 19:29СпортФото: pxhere.com
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Руководство Ла Лиги надеется на то, чемпионат продолжится в июне.
В Испании решено постепенно ослабить карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр Королевства Педро Санчес заявил, что с 4 мая профессиональным спортсменам разрешат возобновить индивидуальные тренировки на открытом воздухе, сообщает "Советский спорт".
Следующим этапом станет разрешение проводить групповые занятия в тренировочных центрах, ну а в итоге испанские власти должны дать добро на проведение спортивных соревнований при пустых трибунах. В организации матчей будут участвовать не более 400 человек.
Ранее руководство Ла Лиги заявляло о намерении возобновить сезон в начале июня. До вынужденной паузы в соревнованиях в чемпионате Испании было сыграно 27 туров из 38.
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