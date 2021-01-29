Александр Тихонов: Я еще несколько нет назад говорил, что Бессеберг закончит позором

Я уже потребовал, чтобы проверили на детекторе лжи Бессеберга и Реш. Я сам готов вылететь в любую страну Европы и поприсутствовать на этой процедуре. Сесть напротив них и посмотреть, как они будут отвечать на прямые вопросы.