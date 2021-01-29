Александр Тихонов: Я еще несколько нет назад говорил, что Бессеберг закончит позором

Александр Тихонов: Я еще несколько нет назад говорил, что Бессеберг закончит позором

Вчера, 22:37СпортPhoto: pxhere.com
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов отверг обвинения в коррупции, которые против него выдвинула комиссия Международного союза биатлонистов (IBU).

«Я еще несколько нет назад с высокой трибуны конгресса IBU говорил, что Бессеберг закончит позором и тюрьмой.

Я уже потребовал, чтобы проверили на детекторе лжи Бессеберга и Реш. Я сам готов вылететь в любую страну Европы и поприсутствовать на этой процедуре. Сесть напротив них и посмотреть, как они будут отвечать на прямые вопросы.

Я старался не общаться с Реш в бытность вице-президентом IBU. А она запретила девушкам из офиса общаться со мной. Если иногда бывал в офисе, проходил мимо нее», - цитирует Тихонова «Советский спорт».

Напомним, комиссия IBU признала бывшего главу Андерса Бессеберга и экс-генерального секретаря организации Николь Реш виновными в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.

Также в отчете комиссии говорится, что Тихонов предлагал взятку Реш за прекращение антидопинговых дел в отношении российских биатлонистов Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко.

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