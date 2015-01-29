Репку не потянули. «Урал» проиграл дома столичному «Динамо»

Обе команды подошли к игре с потерями бойцов. Столичное «Динамо» лишилось либеро Алексея Обмочаева. Уфа осталась без единственного легионера – повреждение мениска получил миролюбивый и позитивный парень с Западной Украины Андрей Куцмус.

Конечно, потеря для «Урала» была более чувствительной, чем для «Динамо». Главный тренер московского суперклуба Юрий Маричев после игры жаловался, что один игрок у него блокировать не умеет, другой – еще что-то, и приходится их крутить-вертеть, чтобы результата добиваться. Но мы-то знаем, что эти проблемы – проблемы лишь для того, кто на чемпионство претендует. Слабые клубы суперлиги основа «Динамо» даже при некоторых проблемах способна размазывать по площадке.

В первом сете, как не странно, Уфа начала хорошо. Показалось, что обе команды не сразу вошли в игру, и поначалу это давало преимущество хозяевам. Ого, неужели будет чудо?

Нет, «Динамо» догоняет, Уфа плохо атакует – и все решает концовка, где гости явно сильней. 22:25. Что ж, есть шанс продолжить сопротивление во втором сете.

Вторая партия началась с отрыва «Динамо». Подача за подачей – и уже 0:6 на табло. Тайм-аут, который взял главный тренер «Урала» Игорь Пасечник при 0:5, не помог.

В середине партии разрыв был приличным. Юрий Маричев поменял ряд ключевых персон, и это чуть не привело к тому, что «Урал» догнал. Пришлось опять тренеру гостей выпускать лидеров, которые не подвели. 18:25 и 0:2.

Да, «Урал» уступал, да чахловато играл в атаке. Но разгромных счетов не было – и уже это было хорошей новостью.

Третий сет начался замечательно для «Урала». Аркадий Козлов подавал очень хорошо. Это привело к 4:0. Гости играть больше трех партий не хотели – и стали догонять. Им мешал своими качественными и умными атаками Егор Феоктистов. Но все-таки качество игроков «Динамо» сказалось.

У них есть игроки сборной России, есть олимпийский чемпион Сергей Гранкин. У них есть Максвелл Холт (США) и Иван Зайцев (Италия, Россия) - они просто легионеры-убийцы, причем не только на подаче. Чем отвечать башкирской команде, если даже единственный легионер отсутствовал...

Итог прост – проиграны важные розыгрыши, 20:25 и 0:3. Наша команда не смогла взять даже партию, но не дала себя разгромить в каждом из сетов.

После игры мы, журналисты, подошли узнать мнение связующего «Урала» Сергея Андриевского. Он взял часть вины на себя:

- «Динамо» очень хорошая команда, со своей специфической манерой игры, с хорошим блоком и подачей. Мы готовились и вышли с настроем. По традиции первую партию проводили хорошо, но немного не хватило в конце. Я не знаю, чем объяснить провальное начало второй партии, но потом ребята вышли на замену и смогли зацепиться, приблизились. В третьей партии опять мы вели, но встали в концовке. Недоволен своей игрой в этот момент - меня прочитали блокирующие «Динамо».

Главный тренер москвичей Юрий Маричев много лет работал в «Урале». Поэтому и комментарий дал вполне позитивный для проигравшей стороны:

- Сегодняшняя игра для нас складывалась удачно. Была возможность предоставить игровую практику практически всем нашим волейболистам - мы смогли задействовать всех, кто был в заявке. Это сейчас для нас главный результат матча. Во время игры Уфа - это наш соперник, конечно же, нам никого не жалко. Но сожаление, что у команды не лучшее турнирное положение, у меня есть. Надеюсь, что «Урал» выправит свое положение, ведь все шансы на это есть. От чистого сердца желаю клубу это сделать и двигаться дальше…

- Сегодня Феоктистов в третьем сете стал обыгрывать ваш блок. Как вам он? – спрашиваю.

- Считаю, это очень хороший и перспективный игрок. Он должен вырасти в серьезного исполнителя основного состава…

Следующий матч пройдет в Уфе 1 февраля. Соперник вполне по силам «Уралу» - это нижневартовская «Югра-Самотлор».

Олег ЧЕРНОВ.