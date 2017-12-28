В пробе хоккеистки "Агидели" найдены ДНК трех мужчин и одной женщины
В документе отмечается, что Шибанова, как и остальные отстраненные члены женской сборной России по хоккею, находилась "под защитой" системы подмены допинг-проб. Исключение составила хоккеистка Анна Шохина.
- МОК считает царапины на пробирках с допинг-пробами, аномально высокий уровень соли и наличие в пробе чужой ДНК достаточным доказательством для признания спортсмена виновным, и сообщает, что у отстраненных российских хоккеисток было найдено, по крайней мере, одно из указанных нарушений, - говорится в сообщении ТАСС. - Однако случай Шибановой, как отмечается в заявлении, уникален, так как в ее пробе найдены все три типа нарушений, кроме того, в ее анализах найдены следы ДНК как минимум трех разных мужчин и одной женщины.
Анна Шибанова выступает за уфимский клуб «Агидель», в составе которого становилась бронзовым призёром России. В команде сборной страны с 2009 года, занимала бронзу чемпионата мира в 2013 году.