У биатлонистки Ольги Вилухиной из Башкирии отозвали «серебро»

Биатлонистка из Межгорья Ольга Вилухина лишилась «серебра» из-за международного олимпийского комитета, который аннулировал результаты еще пятерых российских спортсменов.
«Тогда были слёзы счастья, сейчас же всё наоборот! Что за беспредел? Вы ещё не поняли, друзья, что работает какой-то жуткий конвейер – нас массово лишают медалей! Без шанса на положительный исход. Мои медали "чистые". Сотни моих проб, взятые за 15 лет в спорте, все – отрицательные. И даже та, за которую меня дисквалифицируют! Нас наказывают за "чистые" пробы. Я была счастлива в Сочи, и эмоции и радость, которую я подарила болельщикам и стране не отнять! Я буду бороться, и пойду до конца!»- написала прославленная спортсменка в своем Instagram.
Тогда были слёзы счастья, сейчас же всё наоборот ! Что за беспредел ??? Вы ещё не поняли, друзья, что работает какой-то жуткий конвейер?.. нас массово лишают медалей ! Без шанса на положительный исход. Мои медали чистые. Сотни моих проб, взятые за 15 лет в спорте, все отрицательные. И даже та, за которую меня дисквалифицируют! Нас наказывают за чистые пробы...Я была счастлива в Сочи, и эмоции и радость, которую я подарила болельщикам и стране не отнять !!! Я буду бороться и пойду до конца !
Публикация от Ольга Вилухина (@vilukhina_olga)
Ольга Вилухина взяла «серебро» в эстафете вместе с Яной Романовой, Ольгой Зайцевой и Екатериной Шумиловой на Олимпиаде в Сочи. Также Ольга Вилухина тогда заняла второе место в спринте. «Серебро» в эстафете теперь отойдет спортсменкам из Норвегии, а награда за второе место в спринте - Вите Семеренко из Украины.