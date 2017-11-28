У биатлонистки Ольги Вилухиной из Башкирии отозвали «серебро»

Ольга Вилухина считает, что российских спортсменов массово лишают медалей без шанса на положительный исход.

«Тогда были слёзы счастья, сейчас же всё наоборот! Что за беспредел? Вы ещё не поняли, друзья, что работает какой-то жуткий конвейер – нас массово лишают медалей! Без шанса на положительный исход. Мои медали "чистые". Сотни моих проб, взятые за 15 лет в спорте, все – отрицательные. И даже та, за которую меня дисквалифицируют! Нас наказывают за "чистые" пробы. Я была счастлива в Сочи, и эмоции и радость, которую я подарила болельщикам и стране не отнять! Я буду бороться, и пойду до конца!»- написала прославленная спортсменка в своем Instagram.