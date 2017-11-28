«Салават Юлаев» проиграл в Нижнекамске «Нефтехимику»
Вчера, 27 ноября, в Нижнекамске прошел матч чемпионата КХЛ, местный «Нефтехимик» принимал уфимскую команду «Салават Юлаев».
В составе «юлаевцев» дебютировал Эдуард Гиматов в звене с Георгием Бусаровым и Артемом Федоровым. Игра в меньшинстве оказалась решающей для исхода встречи. Первый гол хозяева поля забили во втором периоде в большинстве. Кемппайнен сравнял счет. Вторую шайбу в ворота Бена Скривенса забили через несколько секунд после этого. И вновь уфимцы сравнивают счет, в третьем периоде отличился Умарк. Но Пиганович забивает победную третью шайбу – снова в большинстве.
3:2 – «Нефтехимик» одерживает победу. «Юлаевцы» проигрывают шестую игру из восьми в ноябре.
Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Эркка Вестерлунд после матча так оценил игру:
- Это была очень равная игра. Победителя определили мелкие детали.
Завтра, 29 ноября, болельщиков вновь ждет «зеленое дерби» - «Салават Юлаев» сыграет в Казани с «Ак Барсом». Начало игры в 21:00 по уфимскому времени, прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканалах БСТ и КХЛ ТВ.