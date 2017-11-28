«Салават Юлаев» проиграл в Нижнекамске «Нефтехимику»

Две шайбы уфимская команда пропустила в меньшинстве.

В составе «юлаевцев» дебютировал Эдуард Гиматов в звене с Георгием Бусаровым и Артемом Федоровым. Игра в меньшинстве оказалась решающей для исхода встречи. Первый гол хозяева поля забили во втором периоде в большинстве. Кемппайнен сравнял счет. Вторую шайбу в ворота Бена Скривенса забили через несколько секунд после этого. И вновь уфимцы сравнивают счет, в третьем периоде отличился Умарк. Но Пиганович забивает победную третью шайбу – снова в большинстве.