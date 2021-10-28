В Госдуме считают, что судьи пытаются нарушить господство России в гимнастике

В Госдуме считают, что судьи пытаются нарушить господство России в гимнастике
В Госдуме считают, что судьи пытаются нарушить господство России в гимнастике
Сегодня, 01:15СпортФото: pxhere.com
На мировом первенстве разгорелся скандал.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала скандал с оценками россиянки Дины Авериной на чемпионате мира в Японии.

«Судьи в гимнастике руководствуются своими убеждениями, считая, что постоянное лидерство России приводит к угасанию интереса к спорту во всем мире. А они заинтересованы в мировом развитии. Поэтому они стараются его нарушить любыми способами», - приводит слова Журовой «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.

Напомним, что лучшей в упражнениях с лентой стала представительница Белоруссии Алина Горносько. После соревнований сборная России подала протест на выставленные оценки, но он был отклонен.

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