В Госдуме считают, что судьи пытаются нарушить господство России в гимнастике

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала скандал с оценками россиянки Дины Авериной на чемпионате мира в Японии.
«Судьи в гимнастике руководствуются своими убеждениями, считая, что постоянное лидерство России приводит к угасанию интереса к спорту во всем мире. А они заинтересованы в мировом развитии. Поэтому они стараются его нарушить любыми способами», - приводит слова Журовой «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.
Напомним, что лучшей в упражнениях с лентой стала представительница Белоруссии Алина Горносько. После соревнований сборная России подала протест на выставленные оценки, но он был отклонен.