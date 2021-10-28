Акционеру «Спартака» удалось оспорить решение о выплате 400 млн Шамилю Газизову

Напомним, сейчас Шамиль Газизов является гендиректором ФК «Уфа». Вскоре после увольнения с поста гендиректора московского футбольного клуба «Спартак-Москва» он подал в суд иск о выплате ему задолженности по выходному пособию в сумме 299,4 млн рублей, процентов на него в размере 5,47 млн рублей и компенсации морального вреда, который он оценил в 10 тысяч рублей, а также процентов с 30 апреля 2021 года по дату фактической уплаты задолженности. Общая сумма иска составила около 400 млн рублей.