Акционеру «Спартака» удалось оспорить решение о выплате 400 млн Шамилю Газизову

Напомним, сейчас Шамиль Газизов является гендиректором ФК «Уфа». Вскоре после увольнения с поста гендиректора московского футбольного клуба «Спартак-Москва» он подал в суд иск о выплате ему задолженности по выходному пособию в сумме 299,4 млн рублей, процентов на него в размере 5,47 млн рублей и компенсации морального вреда, который он оценил в 10 тысяч рублей, а также процентов с 30 апреля 2021 года по дату фактической уплаты задолженности. Общая сумма иска составила около 400 млн рублей.
Поначалу Октябрьский районный суд Уфы вынес решение в пользу Шамиля Газизова, но затем апелляционная инстанция Верховного суда Башкирии данный вердикт отменила, приостановив рассмотрение до вынесения Девятым арбитражным апелляционным судом Москвы решения по другому иску.
В Арбитражном суде Москвы судебное разбирательство касалось документов, на основании которых Шамиль Газизов предъявил иск бывшему работодателю.
Главным образом речь идет о решении Совета директоров ФК «Спартак-Москва» от 9 декабря 2020 года о делегировании председателю совета Леониду Федуну полномочий по согласованию условий расторжения трудового договора с тогдашним гендиректором клуба Шамилем Газизовым. Воспользовавшись данными полномочиями, в конце прошлого года Леонид Федун подписал дополнительное соглашение к трудовому договору с Шамилем Газизовым. В соответствии с этим документом ему полагалось выходное пособие в размере около 400 млн рублей, а также выплата при продаже молодого узбекского игрока Остона Урунова.
Шамиль Газизов, покинув ФК «Спартак-Москва», должен был получать выходное пособие равными долями по 99,8 млн рублей. Причем первый платеж после увольнения ему был выплачен.
Сам Леонид Федун заявил позднее, что был введен в заблуждение и подписал допсоглашение к трудовому договору с Газизовым, в котором уточнялись эти моменты, ошибочно полагая, что этот документ подготовлен кадровой службой клуба и соответствует условиям договора.
После того, как Шамиль Газизов подал свой иск к «Спартаку», представители московского футбольного клуба проанализировали ситуацию и пришли к логичному вводу: необходимо признать недействительным «первоисточник» этой цепочки событий — решение Совета директоров о передаче Федуну полномочий по согласованию условий расторжения трудового договора с бывшим гендиректором клуба.
В данном случае истцом выступила компания «Капитальные активы», как акционер ФК «Спартак-Москва», владеющий 22% его акций, а ответчиками — ФК «Спартак-Москва» и Шамиль Газизов. Третьим лицом по делу проходит Леонид Федун. Также истец потребовал признать недействительным само решение Федуна о назначении Газизову выходного пособия в размере 399,02 млн рублей.
Сначала, в августе текущего года, суд первой инстанции в Москве отказал в удовлетворении иска, но теперь Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отменил его решение.
26 октября суд удовлетворил апелляционную жалобу «Капитальных активов» и признал недействительным решение Совета директоров «Спартака» о делегировании полномочий господину Федуну отменено. Соответственно, и допсоглашение к трудовому договору в части выплаты ему выходного пособия в сумме 400 млн рублей признано судом незаконным,так прокомментировала свежее решение суда юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака».
Татьяна Завьялова также отметила, что ФК «Спартак-Москва» решением суда удовлетворен, хотя он и выступал в качестве ответчика на данном процессе. Она также уточнила, что в перспективе будет подан иск о взыскании с Шамиля Газизова 88,3 млн рублей, которые он, будучи гендиректором ФК «Спартак-Москва», перевел на свой счет.
Мы неоднократно заявляли ранее о незаконности выплат Шамилю Газизову на основании решения совета директоров о делегировании полномочий Федуну и решения последнего. Мы не подписывали документ, послуживший основанием для выплаты, и более того, неоднократно заявляли о том, что этот спор не между нами,прокомментировала судебный вердикт юрист ФК «Спартак-Москва».
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступило в законную силу со дня его принятия, но оно может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.
Соответственно, теперь, когда решение апелляционного суда состоялось, может быть возобновлено и производство по иску Шамиля Газизова к «Спартаку». Он может быть рассмотрен заново, поскольку решение первой инстанции было отменено Верховным судом Башкирии.
Шамиль Газизов и представители ФК «Уфа» по-прежнему избегают комментариев по этой теме. Ранее в комментарии изданию РБК он сообщал, что руководство «Капитальных активов» участвовало в переговорах о заключении с ним дополнительного соглашения.
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