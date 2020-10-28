Главный тренер «Краснодара»: Матч с «Челси» – большое событие для нашего клуба

«Краснодару» всего 12 лет, поэтому первый в истории домашний матч группового этапа Лиги чемпионов, да еще с таким соперником, как «Челси», – большое событие для нашего клуба, – приводит «Советский спорт» слова Мусаева. – Лондонцы выигрывали все еврокубки, неоднократно становились чемпионами Англии. С нетерпением ждем этой игры».