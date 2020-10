Главный тренер «Краснодара»: Матч с «Челси» – большое событие для нашего клуба

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о важности матча с «Челси» в Лиге чемпионов.

«Краснодару» всего 12 лет, поэтому первый в истории домашний матч группового этапа Лиги чемпионов, да еще с таким соперником, как «Челси», – большое событие для нашего клуба, – приводит «Советский спорт» слова Мусаева. – Лондонцы выигрывали все еврокубки, неоднократно становились чемпионами Англии. С нетерпением ждем этой игры». Напомним, оба матча первого тура в группы Е завершились вничью. «Челси» на своем поле не сумел обыграть «Севилью» (0:0), а «Краснодар» в гостях разошелся миром с «Ренном» (1:1). Матч «Краснодар» – «Челси» состоится 28 октября.

