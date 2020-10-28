Главный тренер «Краснодара»: Матч с «Челси» – большое событие для нашего клуба

Главный тренер «Краснодара»: Матч с «Челси» – большое событие для нашего клуба

Вчера, 15:35СпортPhoto: pxhere.com
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о важности матча с «Челси» в Лиге чемпионов.

«Краснодару» всего 12 лет, поэтому первый в истории домашний матч группового этапа Лиги чемпионов, да еще с таким соперником, как «Челси», – большое событие для нашего клуба, – приводит «Советский спорт» слова Мусаева. – Лондонцы выигрывали все еврокубки, неоднократно становились чемпионами Англии. С нетерпением ждем этой игры».

Напомним, оба матча первого тура в группы Е завершились вничью. «Челси» на своем поле не сумел обыграть «Севилью» (0:0), а «Краснодар» в гостях разошелся миром с «Ренном» (1:1).

Матч «Краснодар» – «Челси» состоится 28 октября.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы