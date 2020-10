Уфимский биатлонист Максим Чудов был лишён олимпийской бронзовой медали с Олимпиады 2010 года в Ванкувере.

Как сообщает «Эхо Москвы в Уфе», Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал виновным биатлониста Евгения Устюгова в употреблении допинга на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году, с которым Максим Чудов был в одной команде. Тогда биатлонисты из России заняли третье место в эстафете. Напомним, Чудов завершил карьеру в 2013 году. Он является трехкратным чемпионом мира и заслуженным мастером спорта России.

