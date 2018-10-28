Спортсмен из Башкирии Артур Зулькарнаев стал чемпионом мира по борьбе на поясах

XVI чемпионат мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин состоялся в Казани. В нем приняли участие более 200 спортсменов из 40 стран мира.

В российскую сборную вошли восемь спортсменов из Башкирии – воспитанники спортивных школ Уфы, Туймазов, Октябрьского и Шаранского района.

Медали разыгрывались в двух стилях – в вольном и классическом. В первый же день башкирские спортсмены завоевали три медали. Ринир Хасаншин стал бронзовым призером в в/к до 57 кг, Рустем Арсланов в в/к свыше 100 кг, а серебряным призером чемпионата мира стала Камилла Елисеева в весовой категории до 52 кг.

Вчера, 27 октября, медали разыгрывались между спортсменами, выступающими в классическом стиле. Чемпионом мира по борьбе на поясах 2018 года стал Артур Зулькарнаев, выступавший в весовой категории до 75кг.