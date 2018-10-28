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Спортсмен из Башкирии Артур Зулькарнаев стал чемпионом мира по борьбе на поясах
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Спортсмен из Башкирии Артур Зулькарнаев стал чемпионом мира по борьбе на поясах

Сегодня, 12:43СпортЗиля Аскерова
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