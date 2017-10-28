Данил Квят больше не является членом гоночной программы «Ред Булл»

"Ред Булл" прекратил сотрудничество с гонщиком из Уфы.

Российский пилот чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", уфимец Даниил Квят больше не является членом гоночной программы "Ред Булл", сообщает ТАСС со ссылкой на Auto Motor und Sport.Такое заявление сделал куратор программы Хельмут Марко.

Ранее 23-летний уфимец был отстранен от гонок в Малайзии и Японии. В младшем коллективе «Ред Булл» в команде «Торо Россо» теперь его место занимает француз Пьер Гасли.

На Гран-при США, который проходил с 20 по 22 октября, Квят был возвращен в состав, поскольку его бывший партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший перешел в "Рено", а Гасли в эти дни должен был участвовать в финальной гонке японской "Суперформулы".

Партнером россиянина стал новозеландец Брендон Хартли. После этапа в США, где Квят финишировал десятым, "Торо Россо" объявила, что в оставшихся гонках сезона за команду поедут Гасли и Хартли.

Хельмут Марко подчеркнул, что недостаточно в «Формуле-1» проводить только 1 хорошую гонку за сезон.

Контракт с Квятом был рассчитан еще на два года. Это решение означает, что россиянин не будет выступать при поддержке "Ред Булл" не только в "Формуле-1", но и в других гоночных сериях. Места в "Формуле-1" на следующий сезон остаются только в двух командах - "Уильямсе" и "Заубере".