Спортсменка из Башкирии завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио

Елена Прокофьева завоевала золотую медаль в соревнованиях по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

Решающий поединок состоялся между Прокофьевой и представительницей Франции Леа Ферне. Прокофьева победила Ферне со счетом 3:1. Эта золотая медаль стала 32 в копилке Паралимпийской сборной России. Уроженке Башкирии Елене Прокофьевой 50 лет, она двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Перед победой Прокофьевой еще три представителя России завоевали бронзовые награды Паралимпиады в Токио по настольному теннису. На данный момент в копилке сборной России находятся 14 бронзовых, 7 серебряных и 11 золотых наград.

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