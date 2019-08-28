ЕСПЧ обязал выплатить бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву 12 тысяч евро

Вчера, 27 августа, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 12 тысяч евро (почти 900 тысяч рублей) бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву, осужденному на пожизненный срок за организацию убийств и теракта. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Компенсация по мнению ЕСПЧ положена за то, что Россия нарушила права Изместьева на справедливый суд и на охрану частной жизни. В частности, суд над Изместьевым в первой инстанции объявили закрытым ввиду якобы рассмотрения во время судебных заседаний секретных документов. При этом суд никаких секретных документов не исследовал.

Касательно нарушения тайны частной жизни, ЕСПЧ указал, что установка в камере осужденного системы видеонаблюдения является негуманным и унижающим человеческое достоинство фактом.

Игорь Изместьев отбывает пожизненное тюремное заключение за организацию более 10 убийств с 1994 по 2004 годы. В числе убитых, в частности, бывший главный бухгалтер «Башнефтехима» Валерий Сперанский, московский нотариус Галина Перепелкина и другие.

Подрыв автомобиля Урала Рахимова, сына бывшего главы Башкирии, в результате которого погибли два человека, следователи трактовали, как теракт.

Бывший представитель Башкирии в Совете Федерации своей вины не признает. В 2017 году он дал показания об обстоятельствах приватизации «Башнефти», при которых произошла передача нефтеперерабатывающих заводов начала под контроль Урала Рахимова, а затем АФК «Система».