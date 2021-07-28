Первенство по спортивной борьбе в Уфе обойдется в 15 млн рублей

Первенство по спортивной борьбе в Уфе обойдется в 15 млн рублей
Первенство по спортивной борьбе в Уфе обойдется в 15 млн рублей
Вчера, 15:21СпортАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
На проведение первенства мира по спортивной борьбе для юниоров в Уфе выделят 15,06 млн рублей. Соответствующий контракт заключит Центр спортивной подготовки Башкирии имени Римы Баталовой с уфимской организацией «Дирекция по организации и проведению спортивно-зрелищных мероприятий РБ».

Средства на проведение спортивного мероприятия выделят из регионального бюджета, пишет РБК-Уфа.

Подрядчик разработает концепцию соревнований, проведёт рекламную кампанию, организует монтажно-демонтажные и инженерно-технические услуги, питание судей и волонтеров, перелёты для членов комитета, работу судейской бригады, переводчиков, допинг-контроля и медобслуживания. Также компания должна будет обеспечить работу пресс-центра, художественное и информационное оформление соревнований, развлекательные программы.

Первенство будет проходить с 11 по 23 августа на площадке «Уфа-Арена». С 12 по 14 августа состоятся соревнования по грэпплингу, с 14 по 23 августа — по вольной и греко-римской борьбе. В мероприятии примут участие около 1 500 участников из 54 стран. Соревнования пройдут с соблюдением всех санитарных правил и требований по запросу местных органов здравоохранения.

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