ITF изменила время начала теннисных матчей на олимпийском турнире в Токио

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу ITF, теперь игры на Олимпиаде будут начинаться в 11:00 по мосоквоскому времени, вместо 5:00.
«В интересах здоровья и благополучия теннисистов и после обширных консультаций ITF объявила об изменении графика из-за повышения температуры и влажности, которые сейчас наблюдаются в японском Токио», — говорится в заявлении организации.
Ранее испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла завершить матч ¼ финала против чешки Маркеты Вондроушовой после теплового удара. Спортсменку увезли с корта на инвалидной коляске.