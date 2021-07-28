ITF изменила время начала теннисных матчей на олимпийском турнире в Токио

ITF изменила время начала теннисных матчей на олимпийском турнире в Токио
ITF изменила время начала теннисных матчей на олимпийском турнире в Токио
Вчера, 22:18СпортФото: pxhere.com
Решение Международной федерации тенниса после многочисленных просьб спортсменов.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу ITF, теперь игры на Олимпиаде будут начинаться в 11:00 по мосоквоскому времени, вместо 5:00.

«В интересах здоровья и благополучия теннисистов и после обширных консультаций ITF объявила об изменении графика из-за повышения температуры и влажности, которые сейчас наблюдаются в японском Токио», — говорится в заявлении организации.

Ранее испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла завершить матч ¼ финала против чешки Маркеты Вондроушовой после теплового удара. Спортсменку увезли с корта на инвалидной коляске.

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