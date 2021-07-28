Байлз: постараюсь подготовиться к следующим дням

Байлз: постараюсь подготовиться к следующим дням
Байлз: постараюсь подготовиться к следующим дням
Вчера, 21:55СпортФото: pxhere.com
Американская гимнастка Симона Байлз рассказала о том, сможет ли участвовать в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

Американская гимнастка Симона Байлз рассказала о том, сможет ли участвовать в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Её команда стала второй в командных соревнованиях.

«Давайте двигаться шаг за шагом, от одного дня к другому. У нас есть небольшой перерыв, и будет приятно завтра эмоционально отдохнуть. Как ни крути, гимнастика — это ещё не всё. В жизни есть нечто большее, чем гимнастика. Поэтому я не слишком беспокоюсь о том, что случилось. Постараюсь подготовиться к следующим дням», — приводит слова Байлз «Советский спорт».

Добавим, что четырехкратная олимпийская чемпионка досрочно прекратила борьбу в командном многоборье. Она выступила лишь в опорном прыжке и покинула зал.

Напомним, что золото в соревнованиях завоевала сборная России.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы