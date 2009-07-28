Единственный покер-клуб в Уфе закрывается

Теперь любой турнир по покеру, который будет проведен на территории России, по закону считается нелегитимным. Большинство ведущих игроков в один голос заявили о том, что теперь будут больше времени проводить за границей – ведь неизвестно, чем может для них обернуться даже обычная игра на интерес на кухне.

- Чего-то особенного не произошло. Как играли в карты, кто любит это дело, так и будут играть. Вопрос только в том, в каком статусе должен быть именно покер. В Древней Греции люди давали определение спорту, что это сила и ум. Если сегодня этот вид деятельности является интеллектуальной игрой, как бридж, шахматы, то пусть доказывает. В противном случае, тогда это азартная игра. Нужно прекратить хитрить, уловками заниматься. Мы понимаем, что многие маскируются под эти виды спорта, создаются покерные клубы, пишутся правила игры и просто играют на деньги. А люди проигрывают квартиры, дома и прочее. Это с одной стороны. А с другой стороны, я еще раз хочу сказать, что у этого вида и рода деятельности есть шансы определиться, или это интеллектуальный вид спорта, или это сегодня азартная игра. Есть возможность спокойно давать аргументы, но нужно делать это цивилизованно.