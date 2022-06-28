Учалинский ГОК помог провести на высоком уровне соревнования по триатлону

Как рассказали организаторы соревнований, на сей раз учалинский триатлон состоял из двух дистанций – "Спринт" и "Стандарт", которые нужно было преодолеть на время. Участникам "Спринта" нужно было проплыть 750 метров, потом проехать 20 километров на велосипеде и в довершение пробежать 5 километров. На дистанции "Стандарт" все эти задания были увеличены: заплыва - до 1,5 километров, велогонка – до 25 километров, забег – до 10 километров.