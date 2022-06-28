Учалинский ГОК помог провести на высоком уровне соревнования по триатлону

Спортивное мероприятие собрало свыше ста спортсменов, представлявших шесть регионов.
Атлетам пришлось преодолеть дистанцию из трех этапов. Сначала они плавали в озере Калкан, затем состязались на велосипедах в лесном массиве и в заключение приняли участие в забеге вокруг озера. В программу спортивного мероприятия был включен дополнительно еще и детский забег.
Мы проводим такое соревнование в Учалинском районе в третий раз, в этом году получился настоящий кросс-кантри триатлон. Искреннее спасибо Учалинскому ГОКу за то, что предоставили возможность провести мероприятие в детском лагере. Всё получилось в итоге на очень высоком уровне, поделился впечатлениями организатор триатлона «Урал Батыр» Салават Валеев.
Как рассказали организаторы соревнований, на сей раз учалинский триатлон состоял из двух дистанций – "Спринт" и "Стандарт", которые нужно было преодолеть на время. Участникам "Спринта" нужно было проплыть 750 метров, потом проехать 20 километров на велосипеде и в довершение пробежать 5 километров. На дистанции "Стандарт" все эти задания были увеличены: заплыва - до 1,5 километров, велогонка – до 25 километров, забег – до 10 километров.
Наряду с маститыми спортсменами на дистанции вышли также девять команд, составленных из работников Учалинского ГОКа, а пять сотрудников предприятия дерзнули участвовать в индивидуальных стартах. Итоги их выступлений выглядят весьма достойно: команда Учалинского подземного рудника в составе Сергея Ермилова (плавание), Ильнура Закирова (велогонка) и Марата Дарбаева (бег) даже заняла первое место в "Спринте", финишировав с наименьшим временем в 1 час 34 мин 09 сек.
После дождя трасса велогонки стала грязной, а кое-где было вообще скользко и опасно, но зато нам всем было очень весело. Теперь мы положили отличное начало участию в триатлоне, добившись победы в первом же старте! рассказал электромеханик УПР Ильнур Закиров.
Вторая команда Учалинского подземного рудника в составе Азамата Канафина (плавание), Эдуарда Фаттахова (велогонка), Ильдара Сайфитдинова (бег) заняла второе место в "Спринте" с результатом в 1 час 40 мин 19 сек. А третью ступень на пьедестале заняла третья команда, состоявшая из представителей энергоцеха Артема Моисеева (плавание), Марата Шафикова (велогонка), Мурата Гизатуллина (бег), они уступили всего 2 минуты 35 секунд.
Отличилась и женская команда энергоцеха в составе Марины Афанасьевой (плавание), Ирины Исхужиной (велогонка) и Илюзы Хамзиной (бег), они финишировали первыми с результатом 1 час 59 мин 28 секунд.
Хорошо себя показали представители Учалинского ГОКа и на дистанции "Стандарт", там второе место досталось команде обогатительной фабрики в составе Ильмира Зарипова (плавание), Артема Абдульманова (велогонка), Урала Гайсина (бег), они уступили магнитогорским спортсменам всего 1 минуту 10 секунд.
В индивидуальных стартах в своих возрастных группах первое место в "Стандарте" завоевал Камиль Аминев (обогатительная фабрика), а в "Спринте" третье место занял – Тимур Шарафутдинов (Учалинский подземный рудник).