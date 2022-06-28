Учалинский ГОК помог провести на высоком уровне соревнования по триатлону

Учалинский ГОК помог провести на высоком уровне соревнования по триатлону
Учалинский ГОК помог провести на высоком уровне соревнования по триатлону
Сегодня, 12:21СпортФото: ugok.ru
25 июня на территории детского лагеря Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) прошли состязания «Урал Батыр» по олимпийскому троеборью.

Спортивное мероприятие собрало свыше ста спортсменов, представлявших шесть регионов.

Атлетам пришлось преодолеть дистанцию из трех этапов. Сначала они плавали в озере Калкан, затем состязались на велосипедах в лесном массиве и в заключение приняли участие в забеге вокруг озера. В программу спортивного мероприятия был включен дополнительно еще и детский забег.

Мы проводим такое соревнование в Учалинском районе в третий раз, в этом году получился настоящий кросс-кантри триатлон. Искреннее спасибо Учалинскому ГОКу за то, что предоставили возможность провести мероприятие в детском лагере. Всё получилось в итоге на очень высоком уровне, поделился впечатлениями организатор триатлона «Урал Батыр» Салават Валеев.

Как рассказали организаторы соревнований, на сей раз учалинский триатлон состоял из двух дистанций – "Спринт" и "Стандарт", которые нужно было преодолеть на время. Участникам "Спринта" нужно было проплыть 750 метров, потом проехать 20 километров на велосипеде и в довершение пробежать 5 километров. На дистанции "Стандарт" все эти задания были увеличены: заплыва - до 1,5 километров, велогонка – до 25 километров, забег – до 10 километров.

Наряду с маститыми спортсменами на дистанции вышли также девять команд, составленных из работников Учалинского ГОКа, а пять сотрудников предприятия дерзнули участвовать в индивидуальных стартах. Итоги их выступлений выглядят весьма достойно: команда Учалинского подземного рудника в составе Сергея Ермилова (плавание), Ильнура Закирова (велогонка) и Марата Дарбаева (бег) даже заняла первое место в "Спринте", финишировав с наименьшим временем в 1 час 34 мин 09 сек.

После дождя трасса велогонки стала грязной, а кое-где было вообще скользко и опасно, но зато нам всем было очень весело. Теперь мы положили отличное начало участию в триатлоне, добившись победы в первом же старте! рассказал электромеханик УПР Ильнур Закиров.

Вторая команда Учалинского подземного рудника в составе Азамата Канафина (плавание), Эдуарда Фаттахова (велогонка), Ильдара Сайфитдинова (бег) заняла второе место в "Спринте" с результатом в 1 час 40 мин 19 сек. А третью ступень на пьедестале заняла третья команда, состоявшая из представителей энергоцеха Артема Моисеева (плавание), Марата Шафикова (велогонка), Мурата Гизатуллина (бег), они уступили всего 2 минуты 35 секунд.

Отличилась и женская команда энергоцеха в составе Марины Афанасьевой (плавание), Ирины Исхужиной (велогонка) и Илюзы Хамзиной (бег), они финишировали первыми с результатом 1 час 59 мин 28 секунд.

Хорошо себя показали представители Учалинского ГОКа и на дистанции "Стандарт", там второе место досталось команде обогатительной фабрики в составе Ильмира Зарипова (плавание), Артема Абдульманова (велогонка), Урала Гайсина (бег), они уступили магнитогорским спортсменам всего 1 минуту 10 секунд.

В индивидуальных стартах в своих возрастных группах первое место в "Стандарте" завоевал Камиль Аминев (обогатительная фабрика), а в "Спринте" третье место занял – Тимур Шарафутдинов (Учалинский подземный рудник).

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