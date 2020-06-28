Головин сдал отрицательный тест на коронавирус

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Полузащитник Александр Головин вернулся в расположение «Монако»
Как сообщает «Советский спорт», 24-летний хавбек сборной России сдал отрицательный тест на коронавирус и уже приступил к тренировкам.
Ранее «Монако» официально сообщил о трех случаях заражения коронавирусной инфекцией в команде.
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