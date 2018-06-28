Вперед, девчата: Как в Уфе выбирали новую группу поддержки в ХК «СЮ»
Сегодня, 12:21СпортФото: Артур Салимов.
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Медиакорсеть отправилась на кастинг новой группы поддержки главной хоккейной команды республики.
До начала нового сезона в КХЛ осталось меньше 70 дней, в команде уже начали набирать новых болельщиц «Салават Юлаев». Как рассказали в пресс-службе клуба, всего на кастинг подали свои заявки 80 девушек.
56 из них прошли отбор. Одна из участниц не смогла преодолеть стеснения и ушла с кастинга по собственному желанию.
В жюри были игроки команды Анатолий Елизаров, Марк Рубинчик, представители пресс-службы команды.
- Главные критерии, которые мы оценивали в будущих черлидершах — тактика, растяжка, внешние и танцевальные данные, умение импровизировать, - пояснили Медиакорсети в пресс-службе «СЮ».
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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