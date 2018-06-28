Уфимские футболистки разгромили в Кирове местный Динамо-ВятСШОР

Наши девушки встречались с кировчанками и добились убедительной победы. Женский футбольный клуб Уфа в очном поединке с Динамо-ВятСШОР приехал в ранге фаворита. Уфимки уже в дебюте встречи забили два быстрых гола, а остальное было делом техники.

В итоге гостьи учинили хозяйкам поля форменный разгром, отправив в их ворота девять (!) мячей. К чести кировчанок, они сумели отличиться дважды. Итоговый счет 9-2. Теперь, в 1/8 финала уфимские девушки встретятся с ижевским ЖФК «Торпедо». Матч состоится 30 июня.