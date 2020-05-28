Домашние матчи «Уфы» в июне пройдут со зрителями

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21 июня возобновится сезон в российской Премьер-Лиги.
Сюжеты: Болеем за наших
Как сообщается на официальном сайте клуба, «Уфе» предстоит провести 5 домашних матчей на родном стадионе «Нефтяник».
«Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку из-за коронавирусной инфекции. эти матчи пройдут в закрытом формате. Но у каждого из вас есть уникальная возможность стать частью одной команды и оказаться на трибунах стадиона. Присылайте свое фото до 2 июня 2020 г. в экипировке ФК «Уфа» или со стадиона «Нефтяник» на следующий адрес: floop91@mail.ru
Требования к фотографиям:
— Формат файлов JPEG.
— Размер одного файла не менее 2 Мб.
К письму следует прикрепить ссылки на социальные сети. Фотографии без ссылок на социальные сети не будут приняты», — сообщается на сайте клуба.
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