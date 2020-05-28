Домашние матчи «Уфы» в июне пройдут со зрителями

«Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку из-за коронавирусной инфекции. эти матчи пройдут в закрытом формате. Но у каждого из вас есть уникальная возможность стать частью одной команды и оказаться на трибунах стадиона. Присылайте свое фото до 2 июня 2020 г. в экипировке ФК «Уфа» или со стадиона «Нефтяник» на следующий адрес: floop91@mail.ru