Первыми в финал НБА вышли баскетболисты «Кливленд Кавальерс»
Сегодня, 18:46Спорт
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Накануне игроки «Кливленд Кавальерс» одержали победу в матче с баскетбольной командой «Бостон Селтикс». Счет встречи составил 79:87.
Игроки «Кливленда» выиграли седьмую игру заключительной серии Восточной конференции, оказавшись таким образом финалистами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 28 мая пишет газета «Известия».
Самым лучшим участником встречи между «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс» был признан Леброн Джеймс. Игрок «Кавальерс» принес своей команде 35 очков.
Отметим, что в финале НБА «Кливленд Кавальерс» сойдется с победителями игры «Голден Стэйт Уорриорз»–«Хьюстон Рокетс».
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