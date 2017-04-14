В Уфе велосипедисты вошли в книгу рекордов Гиннеса

930 уфимцев установили новый мировой рекорд, "составив" на поле велосипед.

Сегодня утром, 28 мая, на стадионе «Динамо» собрались поклонники велоспорта и здорового образа жизни, чтобы установить мировой рекорд, который называется «Самое большое изображение велосипеда, выполненное из людей». 930 человек в красных футболках составили изображение велосипеда на поле.