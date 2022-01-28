Триппьер: прошлым летом был на грани подписания контракта с «Манчестер Юнайтед»

Триппьер заявил, что интерес к нему со стороны манкунианцев возник после Евро-2020. Руководство английской команды не устраивал запрос со стороны «Атлетико», который хотел, чтобы «Юнайтед» выплатил полную сумму отступных за 30-летнего игрока. В результате трансфер сорвался и защитник зимой оказался в «Ньюкасле».