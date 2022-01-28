Триппьер: прошлым летом был на грани подписания контракта с «Манчестер Юнайтед»

Триппьер: прошлым летом был на грани подписания контракта с «Манчестер Юнайтед»
Триппьер: прошлым летом был на грани подписания контракта с «Манчестер Юнайтед»
28 января, 19:54СпортФото: pxhere.com
В нынешнем сезоне защитник выступает за «Ньюкасл Юнайтед».

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер признался, что он прошедшим летом мог оказаться в стане «красных дьяволов», если бы не сказались детали в подписании контракта.

Сообщает «Советский спорт» со ссылкой на The Atlhetic.

Триппьер заявил, что интерес к нему со стороны манкунианцев возник после Евро-2020. Руководство английской команды не устраивал запрос со стороны «Атлетико», который хотел, чтобы «Юнайтед» выплатил полную сумму отступных за 30-летнего игрока. В результате трансфер сорвался и защитник зимой оказался в «Ньюкасле».

В нынешнем сезоне Триппьер провел два матча за новую команду. Крайняя игра «Ньюкасла» в АПЛ состоялась против «Лидса» (1:0).

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