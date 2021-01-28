Ибрагимович отверг обвинения в расизме

Ибрагимович отверг обвинения в расизме

Вчера, 14:57СпортPhoto: фрагмент видео
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович опроверг обвинения в расизме по отношению к игроку «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. 

Во вторник «Милан» проиграл «Интеру» со счетом 1:2 в четвертьфинале Кубка Италии, а Ибрагимович был удален с поля по ходу игры за две желтые карточки. Первое предупреждение Златан получил после стычки с Лукаку. Итальянская пресса утверждала, что шведский футболист использовал оскорбление по расовому признаку.

Заявление Ибрагимовича по этому вопросу, опубликованное в соцсетях, цитирует «Советский спорт»:

«В мире Златана нет места расизму. Мы все одной расы и все равны. Мы все игроки, просто некоторые играют лучше других».

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