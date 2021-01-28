Ибрагимович отверг обвинения в расизме

Во вторник «Милан» проиграл «Интеру» со счетом 1:2 в четвертьфинале Кубка Италии, а Ибрагимович был удален с поля по ходу игры за две желтые карточки. Первое предупреждение Златан получил после стычки с Лукаку. Итальянская пресса утверждала, что шведский футболист использовал оскорбление по расовому признаку.