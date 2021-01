Ибрагимович отверг обвинения в расизме

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович опроверг обвинения в расизме по отношению к игроку «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Во вторник «Милан» проиграл «Интеру» со счетом 1:2 в четвертьфинале Кубка Италии, а Ибрагимович был удален с поля по ходу игры за две желтые карточки. Первое предупреждение Златан получил после стычки с Лукаку. Итальянская пресса утверждала, что шведский футболист использовал оскорбление по расовому признаку. Заявление Ибрагимовича по этому вопросу, опубликованное в соцсетях, цитирует «Советский спорт»: «В мире Златана нет места расизму. Мы все одной расы и все равны. Мы все игроки, просто некоторые играют лучше других».

