Гонщики «Башкортостана» победили в Уфе и оторвались от «Мега-Лады»

Второй день ледового спидвея на стадионе «Строитель» получился еще более захватывающим.

Несмотря на морозную погоду, зрителей на стадионе опять было много. И все они жаждали увидеть победу своих земляков, что и случилось.

Постепенно по ходу заездов вперед вышли гонщики «Мега-Лады», но башкирским спортсменам удалось в последнем заезде набрать 5 очков и догнать своих оппонентов.

Лидеры чемпионата России в командном зачете, команды из Уфы и Тольятти, пришли к финишу с равным количеством очков – по 30. На третьем месте финишировала команда из Нефтекамска – 25 очков.

Фото: Марат Лутфрахманов, Mkset.ru

В очном противостоянии тольяттинцы набрали больше очков, чем «ЦТВС им. Кадырова» – 7:5, но в результате понадобилась еще одна встреча на ледовой дорожке – Николай Красников в перезаезде за первое командное место с большим преимуществом победил Данила Иванова и уфимцы оторвались от тольяттинцев на 4 очка.