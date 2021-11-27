Учалинский ГОК провел детский теннисный турнир, приуроченный ко Дню матери

Накануне, 26 ноября, в спортзале «Энергия» состоялся турнир среди детей, посещающих секции по настольному теннису АНП СК «Горняк» Учалинского ГОКа. На соревнование, приуроченное к наступающему Дню матери, приехали ребята из нескольких населенных пунктов Учалинского района, а также из п. Межозерный, – всего 54 участника. Мероприятие проводилось при поддержке Клуба настольного тенниса УГМК.
– Радует, что этот вид спорта пользуется популярностью, мы, со своей стороны, примем все усилия к его дальнейшему развитию. Что касается сегодняшней встречи, она является отборочным этапом к предстоящему турниру УГМК всероссийского уровня «Шаг в будущее», поэтому желаю всем спортсменам нешуточного азарта и блистательных побед! – обратился к ребятам на открытии турнира директор АНП СК «Горняк» Раушан Махмутов.
Ребят разделили на четыре группы – по возрасту и полу. Каждому из участников предстояло сыграть как минимум три партии. Соревнование было организовано по швейцарской системе и длилось несколько часов. Впрочем, в пылу захватывающей борьбы, для теннисистов время пролетело незаметно.
Все спортсмены постарались проявить свои самые лучшие навыки, но сильнее всех оказались ребята из с. Комсомольск, занявшие общекомандное первое место. Второе место завоевали воспитанники секции с. Миндяк, а третье – г. Учалы. Тренеры этих команд награждены сертификатами на приобретение спортивного инвентаря. Конечно, были отмечены и личные результаты теннисистов: ребята, занявшие призовые места, получили в подарок наушники, портативные зарядные устройства, компьютерные мыши.
В старшей группе (2006-2008 г.р.) личные места распределились следующим образом:
мальчики:
1 место – Азат Умурзаков (Комсомольск)
2 место – Артур Хайруллин (Миндяк)
3 место – Ильдан Кагарманов (Миндяк)
девочки:
1 место – Азалия Аллаярова (Комсомольск)
2 место – Зифа Ахметшина (Комсомольск)
3 место – Элина Галимурзина (Миндяк)
В младшей группе (2009 г.р. и младше) лучшими стали:
мальчики:
1 место – Идель Кагарманов (Миндяк)
2 место – Таймас Ахмадеев (Комсомольск)
3 место – Кирилл Лазарев (Учалы)\
девочки:
1 место – Элина Усманова (Комсомольск)
2 место – Кира Биккужина (Комсомольск)
3 место – Злата Кирсанова (Миндяк)
По результатам турнира определился состав сборной, которая будет представлять Учалинский ГОК в турнире УГМК «Шаг в будущее».