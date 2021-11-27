Павлюченкова оценила возможность победы российской сборной в Кубке Дэвиса

Известная теннисистка, мастер спорта международного класса Анастасия Павлюченкова высказалась по поводу возможности для сборной России лидировать в Кубке Дэвиса по теннису. По ее словам, качество выступления будет напрямую зависеть от физического состояния наших игроков.

В состав теннисной сборной вошли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Павлюченкова отметила, что у российских теннисистов имеются огромные шансы на победу, сообщает RT. Кубок Дэвиса в настоящее время проводится в Испании. Финал турнира состоится 5 декабря в Мадриде.

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