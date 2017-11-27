Эррка Вестерлунд объяснил, почему он не жёсткий тренер

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» рассказал, что произошло после матча с «Ак Барсом».

Главный тренер уфимского клуба «Салават Юлаев» Эркка Вестерлунд дал развернутое интервью изданию «Бизнес Online», в котором прокомментировал матч «СЮ»-«Ак Барс» , а также последовавший затем разговор Арзамасцева с болельщиками.

Напомним, 22 ноября на домашнем стадионе «Салават Юлаев» проиграл принципиальному сопернику, казанскому «Ак Барсу» - 0:5.

- Не думаю, что мы проигрывали из-за вратаря, - сказал Вестерлунд, комментируя «зеленое дерби». - Вратарь ведь не имеет большого влияния на нападающих, на то, как они забивают голы. Наша ситуация с вратарями непростая. Карееву сейчас сложно. Я знаю, что это очень сильный вратарь в будущем, но для команды тяжело, что у него совсем нет побед.

Говоря об общении Арзамасцева с болельщиками после игры, Вестерлунд сказал, что отнесся к словам игрока с пониманием:

- Арзамасцев сказал, что мы слишком замыкаемся на обороне, это была хорошая тема.

По словам главного тренера уфимцев, видео с общением Арзамасцева обсудили в команде. Также обсудили и претензии в адрес тренера, что он «недостаточно жёсткий».

- Да, это мы тоже обсуждали, - сказал Вестерлунд. - Моя работа – помочь игроку стать жёстче и игрок здесь должен направлять себя сам. Как у тренера, у тебя есть два пути: первый – достучаться до ментальных ресурсов игрока, чтобы у него появилось желание; второй путь – я должен заставить его. Я верю, что результат будет лучше, если игрок сам всё поймёт и сам захочет сделать себя сильнее. Это мой путь и он очень сложный.