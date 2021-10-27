Сантос пропустит ближайшие матчи «Зенита» из-за травмы

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на портал Bobsoccer, 27-летний бразилец выбыл из строя петербуржцев из-за повреждения, которое игрок получил в домашнем матче сине-бело-голубых против «Спартака» (7:1) в рамках 12-го тура чемпионата России. Ожидается, что футболист сможет восстановиться от травмы лишь к середине ноября.