Сантос пропустит ближайшие матчи «Зенита» из-за травмы

Сантос пропустит ближайшие матчи «Зенита» из-за травмы
Сантос пропустит ближайшие матчи «Зенита» из-за травмы
Вчера, 17:09СпортФото: pxhere.com
«Зенит» не сможет рассчитывать на левого защитника команды Дугласа Сантоса в ближайшее время.

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на портал Bobsoccer, 27-летний бразилец выбыл из строя петербуржцев из-за повреждения, которое игрок получил в домашнем матче сине-бело-голубых против «Спартака» (7:1) в рамках 12-го тура чемпионата России. Ожидается, что футболист сможет восстановиться от травмы лишь к середине ноября.

Таким образом, Сантос не поможет «Зениту» в домашней встрече с «Динамо» в РПЛ, запланированного на 29 октября, а также на выезде против «Ювентуса» (2 ноября) в игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы