«Урал» - «Уфа»: Что сказали футболисты после матча

Медиакорсеть опросила игроков «Уфы» и «Урала» сразу после матча в Екатеринбурге. Защитник «Уфы» Александр Пуцко прокомментировал ничью с «Уралом» так:

- Тяжелая игра, ничейный результат закономерен. И у них были моменты, и у нас. Обоюдоострая равная игра.

- Второй гостевой матч вы после начала второго тайма садитесь. Психология или что?

- Понятно, что они играют дома, проигрывали, всеми силами идут вперед, заставляли нас опускаться. Но при этом у нас должны быть хорошие контратаки. В принципе сегодня так и было.

- В эпизоде с пропущенным голом что случилось, не разобрали игроков?

- Был угловой, Бикфалви головой пробил. Нужно посмотреть на повторе, как располагались игроки. Тяжело сказать.

- Как оцените выступление «Уфы» в последнем месяце, ни разу не проиграли, но всего одна победа?

- Все понимают, что нужны победы, мы внизу таблицы, у всех соответствующий настрой.