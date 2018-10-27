«Уфа» сыграла вничью с «Уралом» на выезде

Сегодня в Екатеринбурге состоялся матч 12-го тура чемпионата России по футболу между «Уфой» и «Уралом». Уфимцы сумели забить первыми, но победный счет не удержали.

Гол на последних минутах первого тайма после углового забил капитан «Уфы» Павел Аликин. Подбор мяча был за Кэтэлином Карпом, затем мяч дошел до Оливера Тилля, который и отдал голевой пас.

«Урал» отыгрался во втором тайме после углового, головой передачу замкнул Эрик Бикфалви. Команды имели опасные моменты, но реализовать их не смогли.