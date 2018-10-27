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«Уфа» сыграла вничью с «Уралом» на выезде
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«Уфа» сыграла вничью с «Уралом» на выезде

Сегодня, 18:05СпортРазиф АбдуллинФото: fcufa.pro
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