«Советский спорт» рассказал о фанатах России

Издание обратилось к истории и современному состоянию фанатского движения в стране.

- Футбольный фанатизм в России сейчас переживает странные времена, когда сильные «движи» на трибунах имеют только пара-тройка клубов, а в целом царит относительное затишье, - делает вывод издание. - С высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что чемпионат мира по футболу-2018 пройдет спокойно. Теми или иными методами контроля, паспортами болельщика, принудительным повиновением силовые структуры добьются результата. Но как долго фанаты продержатся без активных выступлений после «мундиаля» - большой вопрос. Ведь как бы ни был поражен разными болезнями организм такого явления как русский фанатизм, все же он скорее жив, чем мертв.