«Шахтеру» отказали в суде по жалобе о переходе Зинченко в «Уфу»

Донецкий футбольный клуб подавал апелляцию на решение ФИФА о переходе полузащитника Александра Зинченко в ФК «Уфа».

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Шахтера», сообщает агентство Р-Спорт со ссылкой на информацию на официальном сайте юридической компании SILA.

Напомним, футбольный клуб «Уфа» подписал 4-летний контракт с Александром Зинченко, который ранее выступал за донецкий «Шахтер», в феврале 2015 года. В то время футболист, чтобы поддерживать форму, играл в любительской футбольной лиге.

ФК «Шахтер» выступил против трансфера и обратился в ФИФА с требованием о дисквалификации игрока на полгода и денежном штрафе, а также о санкциях к футбольному клубу «Уфа». Летом 2016 года Зинченко перешел из уфимского клуба в «Манчестер Сити». Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов в августе 2016 года сообщал «Р-Спорт», что клуб должен был заплатить «Шахтеру» около 150 тысяч евро за переход Зинченко в качестве единовременной выплаты за подготовку молодого игрока.

ФИФА, рассмотрев обращение «Шахтера», ограничилась лишь денежными санкциями, обязав Зинченко заплатить донецкому клубу 8 тысяч евро штрафа. С таким решением клуб не согласился и обратился с апеллцией в CAS.

- Панель арбитров полностью отклонила апелляцию, поданную ФК «Шахтер» против ФК «Уфа», Александра Зинченко и ФИФА. Ранее украинский клуб остался недоволен решением ФИФА, согласно которому палата ФИФА присудила компенсацию в пользу «Шахтера» в размере 8 000 евро и не применила спортивные санкции ни к футболисту, ни к «Уфе», - говорится в сообщении.