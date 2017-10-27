Из госбюджета выделят дополнительные средства на ЧМ-2018 по футболу

Сумма, которую страна потратит на подготовку к футбольному чемпионату, уже превысила 678 млрд рублей.

Официальный интернет-портал правовой информации опубликовал постановление правительства РФ, из которого становится ясно, что расходы на подготовку чемпионата мира вновь увеличились.

Как сообщил «Советский Спорт», общая сумма расходов на проведение чемпионата мира 2018 год по ситуации на 20 октября выросла до 678,06 млрд рублей. Разница с предыдущими значениями составила 34,51 млрд. рублей.

Для сравнения, в эту сумму вполне могло бы уложиться строительство двух стадионов: «Открытие Арена» (14 млрд рублей) и «Казань-Арены» (14,4 млрд рублей). Еще даже осталось бы на половину стадиона в Калининграде.

В постановлении правительства России все расписано четко. Существуют три источника пополнения казны подготовки мундиаля – федеральный бюджет, бюджеты субъектов федерации и юридические лица. Начнем с тех самых «лиц». Если ранее они должны были инвестировать 196,17 млрд рублей, то по новому постановлению – 195,81 млрд рублей. Означает ли это, что кто-то деньги давать отказывается? В проекте на 2018 год, в частности, вливания юридических лиц уменьшили на 64,3 млн рублей.

Следом идут региональные бюджеты. Здесь ситуация схожая с юридическими лицами. Вместо ожидаемых 92,22 млрд рублей региональная смета уменьшилась до 91,95 млрд рублей.

Возникает вопрос: если нагрузка с юридических лиц и регионов падает, то где-то же она должна возрасти? Именно в федеральном бюджете. По прогнозам предыдущего постановления, из него должны были прийти инвестиции в размере 355,16 млрд рублей. Зато теперь окончательная сумма из федерального бюджета составит 390,29 млрд рублей. То есть 35,13 млрд рублей будет выделено именно из федеральной казны.

Интересно узнать, на что же будут потрачены эти деньги на сей раз. Первый же пункт в постановлении – «строительство и реконструкция спортивных объектов». Туда же записывают и сооружения временного назначения для проведения матчей. Общее предыдущее значение – 183,67 млрд рублей, новое – 199,96 млрд рублей. Получается, что спортивные объекты потребуют дополнительные 16,29 млрд рублей.

Опять же, для сравнения, 16,29 млрд рублей чуть-чуть не дотягивает до суммы возведения 45-тысячника в Нижнем Новгороде.

- Как это, простите, понимать? То есть мы строим стадионы, отчитываемся о промежуточной готовности, а на деле потом выделяем средства из бюджета, сопоставимые с возведением целого полноформатного спортивного объекта? Все равно, что вести строительство в течение нескольких лет, а затем случайно заметить, что к одному стадиону так и не приступили – там степь, гуляет ветер и перекати-поле. Парадокс, - задались вопросом журналисты «Советского Спорта».