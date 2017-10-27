Что ответил Федор Емельяненко в ответ на обвинения родного брата Александра
На сайте газеты «Советский спорт» некоторое время назад вышло интервью младшего брата известного российского спортсмена, четырёхкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Федора Емельяненко – Александра. Последний не так давно вышел из тюрьмы. Он очень жестко высказался по поводу окружения своего брата. Александр назвал друзей своего брата «подхалимами».
- Сейчас он окружил себя «друзьями», которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи. Одни подхалимы вокруг него, - цитирует слова Александра «Советский спорт».
Такие слова оскорбили Федора Емельяненко и он опубликовал открытое письмо.
- Моя репутация как спортсмена не нуждается в защите. Но в своих интервью Александр задевает честь близких мне людей. Только поэтому я пишу это открытое письмо к Александру и рассказываю, как все было на самом деле, чтобы показать, что не все, что опубликовано, – правда, - пишет Федор.
В своем письме он просит брата называть его не Федя, а Федор, а также отмечает, что в словах брата присутствует много лжи. Полную версию письма вы можете прочитать здесь.