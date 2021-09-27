Игорь Дивеев оценил шансы ЦСКА в противостоянии с «Нижним Новгородом»

После восьми туров армейцы набрали 13 очков и располагаются на седьмом месте в таблице, в свою очередь подопечные Александра Кержакова идут на 11 месте с десятью баллами. Встреча двух команд состоится сегодня, 27 сентября, в Нижнем Новгороде. Добавим, что Дивеев отмечает сегодня 22-й день рождения