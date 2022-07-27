Джошуа заявил, что откажется от всех чемпионских поясов после поединка с Усиком

Джошуа заявил, что откажется от всех чемпионских поясов после поединка с Усиком

Джошуа заявил, что откажется от всех чемпионских поясов после поединка с Усиком

Вчера, 16:48
Спорт
Фото: pxhere.com
Бой-реванш запланирован на 20 августа.

Экс-чемпион в тяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что намерен отказаться от всех чемпионских поясов после ответного боя с украинцем Александром Усиком.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на The Sun, британец хочет отказаться от всех титулов, так как хочет заполучить уважения к себе со стороны аудитории. Он хочет, чтобы его уважали не только потому, что он чемпион, а потом что он мужчина, который сдерживает свое слово.

Ответный бой между боксерами пройдет 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

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