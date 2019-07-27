«Уфа» одержала победу в домашнем матче над «Крыльями Советов»

Сегодня в третьем туре чемпионата России по футболу «Уфа» принимала на своем поле самарский клуб «Крылья Советов». Уфимская команда одержала первую победу в чемпионате России по футболу.

Счет открыл Даниил Фомин после фланговой атаки Александра Сухова. Но гости через пару минут сумели отыграться после дальнего удара в «девятку» Мияйловича. Но на 34-й минуте матча фланговая атака уфимцев снова принесла результат. С подачи Сухова победный гол забил Павел Аликин.