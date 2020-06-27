Первый тайм запомнился опасным выходом Джордана Ларссона к воротам Беленова, но его удар прошел выше ворот. В концовке второго тайма москвичи усилили давление и даже забили гол. Но после просмотра повтора гол, забитый Соболевым, отменили. Жиго оказался вне игры.

Еще один раз система видеоповторов была задействована уже в добавленное время. Беленов, отбивая удар в упор, забрал мяч в свои руки и в падении немного откатился вместе с мячом в свои ворота.