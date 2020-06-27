Футбольный клуб «Уфа» увозит из Москвы ничью в матче со «Спартаком» — 0:0
Вчера, 21:44СпортРазиф АбдуллинФото: sport.rambler.ru
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«Спартак» создал больше опасных моментов, но система видеоповторов помогла гостям.
Первый тайм запомнился опасным выходом Джордана Ларссона к воротам Беленова, но его удар прошел выше ворот. В концовке второго тайма москвичи усилили давление и даже забили гол. Но после просмотра повтора гол, забитый Соболевым, отменили. Жиго оказался вне игры.
Еще один раз система видеоповторов была задействована уже в добавленное время. Беленов, отбивая удар в упор, забрал мяч в свои руки и в падении немного откатился вместе с мячом в свои ворота.
Спартаковцы стали сигнализировать судье, им показалось, что мяч пересек линию ворот вместе с вратарем. Но VAR показал, что это не так. 0:0 — ничья.
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