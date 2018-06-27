В Уфе есть идея установить скульптуру тренера сборной России Черчесова

Общественники Руслан Бадретдинов и Роман Кулешов из Уфы предложили установить в столице Башкирии скульптуру тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

По мнению авторов инициативы, скульптура непременно должна находиться рядом с новым футбольным стадионом, создать который обещал глава республики Рустэм Хамитов.

Часть средств на оплату создания скульптуры готов выделить благотворительный фонд "Дарфонд" , а часть - местные предприниматели.