УфаНаЧМ: Как перуанцы научили искусству болеть за свою команду

Вчера, 26 июня, в Сочи прошел матч чемпионата мира по футболу между сборными Перу и Австралии. И хотя результат матча практически уже ничего не решал, обе команды при любом исходе не вышли в одну восьмую финала, сама игра заставила задуматься об искусстве боления. Стадион был почти на три четверти заполнен болельщиками в ярких красно-белых цветах. Белая лента на красном фоне или красная лента на белом - так оделись болельщики из Перу. Болельщики из Австралии в желтых футболках были в явном меньшинстве.

Перуанцы заставили себя уважать тем, как они поддерживали свою команду. Они били в барабаны, дудели в специальные дудочки, потрясающе пели и махали флагами, лентами, платками. Всё это продолжалось на протяжении всего матча. И складывалось ощущение, что поддержка зрителей толкает сборную Перу на подвиги. Австралийская команда выглядела посильнее, она давила на оборону Перу в течение всего матча. Но голы забивали перуанцы: один в первом тайме, и один - во втором.