ФХР раскритиковала решение ИИХФ отстранить сборную РФ от участия в ЧМ-2023

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Чемпионат», в федерации отметили отсутствие каких-либо правовых оснований для исключения команд из числа участников турнира.
Напомним, ранее в ИИХФ заявили, что россияне и белорусы находятся в «замороженном» статусе. Добавим, что обе команды также били вынуждены пропустить текущее мировое первенство в Финляндии.
Кроме того, сборная России отстранена на два года от участия в Еврохоккейтуре. Данные санкции были введены после соответствующих февральских рекомендаций МОК.
Также российская сторона ждет 15 июня, когда ИИХФ должен рассмотреть заявление ФХР о несогласии с введенными ограничениями и требованиями по их снятию. Отметим, что плюс ко всему Россия лишилась права проведения ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге и МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске.