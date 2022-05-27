ФХР раскритиковала решение ИИХФ отстранить сборную РФ от участия в ЧМ-2023

Также российская сторона ждет 15 июня, когда ИИХФ должен рассмотреть заявление ФХР о несогласии с введенными ограничениями и требованиями по их снятию. Отметим, что плюс ко всему Россия лишилась права проведения ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге и МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске.