Александр Бородюк рассматривает Дзюбу в качестве возможного приобретения "Торпедо"

Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на телеканал "Матч ТВ", главный тренер автозаводцев форвард может позитивно повлиять на микроклимат в команде, но в то же время следует с осторожностью подпускать его в сложившийся коллектив. Кроме того, по его мнению, нужно посмотреть на движение игрока, поскольку современный футбол предполагает очень высокие скорости.
Добавим, что 30 июня Артем Дзюба официально станет свободным агентом в связи с истечением срока его контракта с "Зенитом". Накануне футболист уже попрощался с клубом. "Торпедо" впервые за семь лет снова выступит в РПЛ: черно-белые благодаря ничьей с краснодарской "Кубанью" и осечкам конкурентов выиграли ФНЛ и завоевали прямую путевку в премьер-лигу