ФК «Уфа» может войти в империю Red Bull – клуб могут продать
В российский футбол может зайти очень крупный инвестор.
Как сообщает издание Sports.ru, футбольному клубу «Уфа» поступило предложение от крупнейшего инвестора – компании «Ред Булл». Кроме того, «уфимцам» также поступило выгодное предложение от «Ман Сити».
При этом источник сообщает, что клуб склоняется к тому, чтобы принять предложение «Ред Булла». Издание «Чемпионат» передает, что генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов от подробных комментариев связи с возможной продажей клуба отказался, однако заявил, что «Уфа – клуб, который заточен на бизнес-проекты, а остальное должно решаться в тишине».
Напомним, что компании Red Bull принадлежит немецкий «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург», а холдингу City Football Group («Ман Сити») – девять клубов.
ФК «Уфа» был основан в 2009 году. С 2014 года команда выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ). В нынешнем сезоне «Уфа» занимает 9-е место по итогам 22 туров.