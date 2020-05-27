ФК «Уфа» может войти в империю Red Bull – клуб могут продать

Как сообщает издание Sports.ru, футбольному клубу «Уфа» поступило предложение от крупнейшего инвестора – компании «Ред Булл». Кроме того, «уфимцам» также поступило выгодное предложение от «Ман Сити».

При этом источник сообщает, что клуб склоняется к тому, чтобы принять предложение «Ред Булла». Издание «Чемпионат» передает, что генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов от подробных комментариев связи с возможной продажей клуба отказался, однако заявил, что «Уфа – клуб, который заточен на бизнес-проекты, а остальное должно решаться в тишине».

Напомним, что компании Red Bull принадлежит немецкий «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург», а холдингу City Football Group («Ман Сити») – девять клубов.